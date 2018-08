Deel dit artikel:











Deze verzetsstrijder krijgt 73 jaar na zijn dood een eigen straat in Zutphen Gradus van 't Hul. Foto: Familie van 't Hul

ZUTPHEN - In 1940 vertrekt KNIL-militair Gradus van 't Hul met zijn gezin vanuit Indonesië naar Nederland voor een vakantieperiode in Zutphen. Op de dag dat het gezin weer terug wil keren naar Indonesië breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Gradus blijft noodgedwongen in zijn geboorteplaats en zet zich tijdens de oorlog in voor het verzet. Dat blijft hij doen tot aan zijn dood in 1945. Nu, meer dan zeventig jaar later, wordt in Zutphen een straat naar hem vernoemd.

In 1944 sluit onderofficier Van 't Hul zich aan bij de Raad van Verzet. Hij klimt er op tot commandant en werkt mee aan de wapendropping op 't Grote Veld bij Lochem. Overdag leidt hij een alledaags leven met zijn vrouw en vier zonen, maar 's nachts is hij op pad. Dan is hij als wapeninstructeur actief in de omgeving van Lochem, Vorden en Steenderen. Gradus' specialiteit is het monteren van afgeworpen wapentuig. Hij legt aan de leden van de verzetsgroepen uit hoe wapens werken, werkt mee aan wapentransporten voor het verzet, helpt onderduikers zich verborgen te houden en probeert de Duitsers te dwarsbomen door sabotage te plegen. Verraden Op 28 december 1944 wordt Van 't Hul verraden. De kinderen slapen op de achterste kamer van hun huis aan de Emmerikseweg 19 als de Sicherheitsdienst hun vader komt halen. Ze horen hem in het Maleis nog tegen hun moeder zeggen dat er wapens in de pannen liggen en dat 'Hendriks' op de hoogte gebracht moet worden. Daarna zien ze hem niet meer terug. Gradus wordt weggevoerd naar Doetinchem, waar meer zware jongens van het verzet zitten. Na één tot twee weken zetten de Duitsers hem op transport naar Zutphen en van daaruit gaat hij naar Duitsland. Op 2 februari komt hij aan in Wöbbelin, een buitenkamp van concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Het is een plek waar het wemelt van de ziekten. En ook de plek waar Gradus Johannes van 't Hul op zijn 46ste verjaardag overlijdt aan de gevolgen van dysenterie. Portefeuille Pas in 2010 ontdekken de kinderen van Gradus dat het graf van hun vader in Wöbbelin ligt. Daar krijgen ze zijn portefeuille terug met daarin belangrijke papieren, familiefoto's en ook munten uit Indonesië. Een jaar later reikt burgemeester Arnold Gerritsen in Zutphen postuum het Verzetskruis uit aan de familie. Vandaag wordt, 73 jaar na zijn dood, een straat in de nieuwbouwwijk Hof van Wesse in Zutphen vernoemd naar Gradus van 't Hul. Zijn zoon Leo, nu 83 jaar, zal erbij zijn wanneer het bord onthuld wordt. Hij is het enig overgebleven kind van de verzetsstrijder.