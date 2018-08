UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Vrije slag door Zutphen

Zwemmen in het open water! Tijdens de Vrije slag door de Berkel, zaterdag, kan iedere zwemmer meedoen. Je kiest tussen 250, 500, 920, 1500 en 3000 meter. De start en de finish zijn bij de Zutphense IJsvereniging aan de Leeuweriklaan.

Festival 't Zeeltje in Deest

Het Zeeltje is een plas met een fontein in een park dat speciaal voor het festival (dat tot en met zondag duurt) wordt verbouwd tot festivalterrein. Het is compact van opzet maar daardoor wel heel gezellig en intiem. Het eten en drinken is uitstekend verzorgd.

Voor meer informatie kijk je hier.

Graceland Festival Vierhouten

Het Graceland Festival staat dit jaar in het teken van een statement dat zelfs iets brutaler is dan dat van Paul Simon: We have reason to believe, we all will be received in Graceland. Het festival centreert zich in 2018 rond de thema’s inclusiviteit en acceptatie. We verkennen en vieren de ruimte van Graceland met intieme muziek, meeslepende shows, prikkelende praters en kleine kunst. Samen zoeken we naar zin, geven we ruimte en stimuleren we kwetsbaarheid. Dit alles tegen het glooiende en bosrijke decor van de Paasheuvel in Vierhouten.

Heideweek in Ede

De Heideweek in Ede is een begrip. Het evenement biedt voor elk wat wils: van popmuziek en culinaire ontdekkingen, tot paardensport en geschiedenis. De editie van dit jaar is vrijdag begonnen.

Voor meer informatie kijk je hier.