Kopschopper in rode korte broek met gele slippers herkend

EDE - De dader van een mishandeling in Ede die duidelijk in beeld is op een door de politie gedeelde video, is door meerdere mensen herkend. Ook hebben zich getuigen gemeld. Met hen gaat de politie in gesprek.

Het gaat om één van de daders van een mishandeling die plaatsvond op 17 juni op het Museumplein. Hij droeg een rode korte broek en gele slippers. Vier mannen waren al aangehouden. Naar de vijfde dader werd nog gezocht. Hoewel die nu herkend is, is er nog geen aanhouding verricht. Botsing Volgens de politie werd het slachtoffer aangevallen door het vijftal, nadat hij tegen een vrouw was aangelopen die daar samen met twee andere dames liep. De aanvallers schopten de man tegen zijn hoofd terwijl hij op de grond lag. Het is niet duidelijk of hij ernstig gewond raakte en hoe het nu met hem gaat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52