Beelden van kopschopper in Ede vrijgegeven

EDE - In het centrum van Ede is twee maanden geleden een man ernstig mishandeld. De man werd door vijf personen flink toegetakeld en onder meer tegen zijn hoofd getrapt.

De politie heeft vier van de vijf daders inmiddels gevonden. Een persoon is nog altijd niet getraceerd en daarom heeft de politie vrijdag een video gedeeld waarin de man goed te zien is.

De mishandeling vond plaats op het Museumplein in Ede. Het slachtoffer liep tegen een vrouw aan, die daar samen met twee andere vrouwen liep. Een botsing die onschuldig leek, maar even later werd de man aangevallen door het vijftal. Een van de eerder genoemde vrouwen was is hier ook bij aanwezig, aldus de politie.