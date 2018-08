Waterpoloërs willen hoe dan ook Elfstedentocht zwemmen: 'Die diarree moet dan maar'

ALMEN - Ze zijn er al weken van in de ban: de mannen van waterpoloteam De Berkelbaronnen uit Almen zouden zaterdag, zondag en maandag een flink stuk met Maarten van der Weijden mee zwemmen in de Elfstedentocht. De E.coli-bacterie gooit echter roet in het eten.

Recreanten wordt nu sterk afgeraden zich bij Van der Weijden in het water te voegen. De foundation van de zwemkampioen is verantwoordelijk voor het welzijn van de andere zwemmers en dat risico wil de organisatie niet nemen. De waterpoloërs uit Almen zijn nu hard aan het nadenken wat ze zullen doen.

Een beetje bedrukt

De Almense zwemfanaten kwamen vrijdag vol goede moed aan op een camping in het Friese Easterlittens. Peter van Wilgen laat vanaf daar weten dat de stemming onder de Berkelbaronnen een beetje bedrukt is. In de middag bereikte hen het nieuws dat de E.coli-bacterie zich in het Friese water bevindt. 'We zitten erg te twijfelen wat we nu zullen doen', zegt hij.

Van Wilgen weet dat er gezondheidsrisico's kleven aan het zwemmen in water dat besmet is met de E.coli-bacterie. 'De organisatie laat het zwemmen voor recreanten niet doorgaan. Maar wat wij doen, weten we op dit moment nog niet.'

Domper op de voorpret

Het nieuws dat de poepbacterie het water rond de Friese elf steden heeft aangetast viel de Berkelbaronnen rauw op het dak. 'Het was echt een beetje een domper op de feestvreugde. De organisatie wil de verantwoordelijkheid voor de zwemmers niet meer nemen. Dat respecteren we en dat vinden we ook verstandig van ze. Wij zijn nu zelf aan het afwegen wat we zullen doen, wel of niet zwemmen.'

30.000 euro

Het doel van de zwemtocht is zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor KWF. De groep waterpoloërs uit Almen deed hard zijn best en wist uiteindelijk 30.000 euro in te zamelen. 'We willen de mensen die ons sponsoren niet teleurstellen', zegt Van Wilgen vanuit Friesland. 'Kijk, dat geld gaat natuurlijk sowieso naar het goede doel. Dat kun je ook wel uitleggen aan de sponsoren. Maar we willen daar zo graag iets tegenover zetten. Wanneer iemand in je omgeving kanker krijgt, sta je machteloos langs de kant. En dat is nu eigenlijk ook weer zo. We willen er graag een wending aan geven, maar we weten nog niet hoe.'

'Die diarree moet dan maar'

Mogelijk zwemmen een paar van de negen Berkelbaronnen dit weekend 'gewoon' mee in de Elfstedentocht. Van der Weijden heeft al aangegeven dat hij hoe dan zal beginnen aan de tocht van 200 kilometer. Hij is bereid het risico op darmklachten te nemen. Van Wilgen kan zich goed verplaatsen in de Olympisch kampioen. 'Ik ben zelf ook niet heel huiverig voor de bacterie. Van wat ik begrepen heb, ga je ervan aan de diarree. Nou, dat moet dan maar even.'

