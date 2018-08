Laatste dag van zomervakantie, kinderen willen nog niet naar school

Het kindervakantiekamp in Velp, de traditionele afsluiting van de zomervakantie, werd dit jaar door meer dan 600 kinderen bezocht. De mooiste hutten zijn gebouwd. Sommige wel twee verdiepingen hoog. Daarvoor is 80 kubieke meter hout aangevoerd. Plus natuurlijk kilo’s spijkers, hamers, tangen zeilen, grondboren: je kan het zo gek niet opnoemen of het is er.

Onze verslaggever nam vrijdag een kijkje in Velp.