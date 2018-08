Provincie vreest niet voor 'Genua-scenario' op Tielse brug

BENEDEN-LEEUWEN - De Provincie Gelderland is niet bang dat de Prins Willem-Alexanderbrug bij Tiel het risico loopt in te storten zoals de Ponte Morandi in Genua, drie dagen geleden. Beide bruggen kennen een vergelijkbare constructie, maar de provincie zegt dat de bruggen zeer van elkaar verschillen.

Dinsdag stortte tijdens noodweer met zware regenval een deel van de Ponte Morandi in Genua in. Tientallen auto's vielen vijftig meter de diepte in en kwamen in de rivier de Polcevera terecht, of op de oevers tussen brokstukken van de verkeersbrug. Daarbij kwamen zeker 38 mensen om het leven.

Tuibrug

De Ponte Morandi en de Prins Willem-Alexanderbrug bij Tiel zijn in enkele opzichten vergelijkbaar. Beide verbindingen zijn gebouwd volgens het principe van een tuibrug, waarbij het brugdek door middel van kabels opgehangen is aan één of meerdere pijlers. De Ponte Morandi was tot het moment van instorting 1182 meter lang, de Prins Willem-Alexanderbrug is zelfs nog langer: 1419 meter.

Toch kan zich in Tiel niet zo'n situatie voordoen als dinsdag in Genua, zegt de Provincie Gelderland. 'De omstandigheden waarop deze bruggen functioneren zijn verschillend', legt woordvoerder Marga Nijenhuis desgevraagd uit. 'Het gaat hierbij over de staat van onderhoud, verkeersintensiteit en het klimaat waar de bruggen zich in bevinden.'

Groot onderhoud in 2024

De provincie ziet geen reden om een onderzoek te starten naar de staat van de Prins Willem-Alexanderbrug, die de rivier de Waal ten oosten van Tiel overspant. Zeven jaar geleden is er groot onderhoud uitgevoerd aan de brug. De insteek was daarbij om een onderhoudsvrije periode van vijftien jaar te creëren. 'Komend jaar wordt de brug weer geïnspecteerd. In 2024 zal er weer groot onderhoud worden gepleegd', zegt Nijenhuis.