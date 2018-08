Deel dit artikel:











Liveblog: Aardig combinerend NEC nog op 0-0 tegen Cambuur

NIJMEGEN - NEC opent als laatste Gelderse club het seizoen. In De Goffert is Cambuur de tegenstander. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0 38e: Het wordt minder en minder in De Goffert. 34e: Een wat mindere fase nu van NEC. Er is wel wat druk, maar het levert zo weinig op. 29e: Het uitvak leeft fanatiek mee. 25e: NEC komt steeds dichter bij een doelpunt. 24e: En jahoor, de luchtballon is opgestegen. 22e: NEC combineert bij vlagen heel aardig. Nu nog rendement. 21e: Mart Dijkstra heeft ook een verleden bij Cambuur. Niet iedereen had hem in de basis verwacht bij NEC. 19e: De dreigende Darri legt de bal klaar voor Tom Overtoom, maar zijn inzet is te zacht. Doelman Mous heeft er geen problemen mee. 17e: Braken verlengt een bal, waardoor er gevaar ontstaat, maar niemand komt tot een schot. 14e: NEC ontsnapt, Sambissa raakt de paal. 12e: De eerste pittige overtreding is van Joey van den Berg. 11e: Nog geen echte kansen in de openingsfase. 8e: Een luchtballon meteen naast het stadion trekt de aandacht. Het opstijgen wil nog niet echt lukken. 5e minuut: NEC zet de tegenstander meteen flink onder druk. Brahim Darri speelt als linksbuiten. 20.00 De spelers zijn klaar voor de start van het nieuwe seizoen. 19.57 Een enorm spandoek achter het doel, waarschijnlijk een statement tegen burgemeester Bruls van Nijmegen. 19.48 De spelers verlaten het veld. 19.45 Ole Romeny leek dichtbij een basisplaats, maar moet nu toch op de bank beginnen. 19.42 Gino Coutinho voor het eerst in De Goffert als doelman van NEC. 19.35 Jack de Gier legt zijn strijdplan uit bij Fox Sports. 19.33 Rens van Eijden is eerste aanvoerder van NEC. Joey van den Berg is reserve-aanvoerder en Tom Overtoom nummer drie voor de band. 19.25 NEC is volop bezig aan de warming up. 19.12 En ook een verandering qua mixed zone in De Goffert. Hier vinden voortaan de interviews plaats: 19.08 Zeven spelers maken hun officiële debuut voor NEC: Coutinho, Sanniez, Kvida, Labylle, Overtoom, van den Berg en Darri (foto). 19.05 De spelerstunnel is deze zomer ook flink onder handen genomen. 18.58 Met deze elf gaat NEC aan het seizoen beginnen: Coutinho; Sanniez, van Eijden, Kvida, Labylle; Dijkstra, Overtoom, van den Berg; Achahbar, Braken, Darri. 18.56 Het veld wordt nog even gesproeid een uur voor de aftrap. 18.54 NEC-trainer Jack de Gier heeft als speler een verleden bij Cambuur, net als middenvelder Mart Dijkstra (foto). 18.52 Vorig seizoen verloor Cambuur in De Goffert met 3-1. 18.50 Ze zijn bij NEC voorzichtig met het uitspreken van de ambities. Het woord titelfavoriet valt niet. Maar er is wel vertrouwen in de huidige selectie en de staf. Analyse: NEC heeft nu wel waar het vorig seizoen aan ontbrak Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52