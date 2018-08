Deel dit artikel:











Boa's Barneveld mogen gestolen fietsen zelf opsporen Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Een primeur voor de gemeente Barneveld. Het is de eerste gemeente in Nederland waar buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gestolen fietsen via hun smartphone kunnen opsporen. Burgemeester Asje van Dijk gaf maandag het startsein voor het project.

Het gaat om fietsen die zijn voorzien van een chip met volgsysteem. Als de eigenaar zijn fiets kwijt is, kan hij via een app een melding doen. De gemeente Barneveld werkt samen met FRIS Nederland (Find Recover & Insurance Service), een Arnhems bedrijf. Dat peilt de chip uit om de fiets te traceren. Zodra duidelijk is waar het rijwiel zich bevindt, wordt dit doorgegeven aan de boa's. Die mogen dan in actie komen. Ze hebben hiervoor toestemming van justitie. Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video) Veel gestolen fietsen Barneveld doet mee aan het project, omdat het aantal fietsdiefstallen er relatief hoog is. Jaarlijks gaan gemiddeld 150 rijwielen naar een onrechtmatige eigenaar. Inwoners gaven bovendien in de Veiligheidsmonitor aan dat fietsendiefstal een grote bron van ergernis is. Nijkerk en Scherpenzeel doen ook mee aan de proef. Na twee jaar wordt het project geëvalueerd.