Vader van verwaarloosde Duitse jongen (8) gaat niet in hoger beroep

WINTERSWIJK MISTE - De vader van het mishandelde Duitse jongetje dat vorig jaar volledig ondervoed werd gevonden op een camping in Winterswijk gaat drie jaar de gevangenis in. Hij tekent geen hoger beroep aan tegen de straf die de rechtbank in Zutphen hem deze week oplegde.

Udo D. was deze week afwezig bij de rechtszaak die de Nederlandse staat tegen hem en zijn echtgenote, Jessica T., aanspande. Zijn advocaat Hendry de Boer geeft aan dat hij, samen met zijn cliënt, het hoger beroep heeft overwogen.

'Appelleren is riskeren. De eis was vijf jaar en hij is veroordeeld tot drie jaar. Je kunt in hoger beroep een hogere straf opgelegd krijgen en daarom kiest mijn cliënt ervoor deze straf van drie jaar te accepteren', aldus De Boer. Bovendien wil Udo D. niet weer het hele mediacircus meemaken, zegt zijn raadsman. De forse aandacht voor de zaak lijkt de Duitser zwaar te zijn gevallen.

Over elf maanden vrij

Wat ook meeweegt is dat Udo D. al geruime tijd in voorarrest heeft gezeten. Als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, kan zijn advocaat een 'verzoek tot invrijheidsstelling' indienen. 'In dat geval kan hij op 21 juli 2019 weer op vrije voeten zijn', rekent advocaat De Boer voor. Hij geeft aan dat hij de straf die de rechter dinsdag oplegde zeer hoog vindt. 'Ik schrok ervan. Ik draai al heel lang mee en gevangenisstraffen van twee tot drie jaar in dit soort zaken kom je bijna niet meer tegen. Misschien voor moord of doodslag.'

'Er zit een verhaal achter'

De Boer wil de zaak van de 'campingjongen' niet bagatelliseren. Udo D. en Jessica T. sloegen hun achtjarige zoon, sloten hem op in een kist, bonden hem vast met tie-wraps en gaven hem alleen 's morgens droog brood te eten. 'Het zijn ernstige feiten, laat me duidelijk zijn', zegt de advocaat van de vader. 'Maar er zit een verhaal achter, er zit ook een grote pedagogische kant aan deze zaak. Dat moet je meenemen, vind ik.'

'De ouders krijgen de voogdij over de jongen niet meer terug, ook dat is een forse straf. Ik had gerekend op anderhalf, twee jaar met aftrek van voorarrest. Ik schrok erg van de uitspraak. Maar de rechtbank heeft ook de rechtshouding van de ouders meegenomen in haar oordeel, plus het feit dat de ouders recidivisten zijn. Ze zijn in Duitsland eerder bestraft voor kindermishandeling', zegt De Boer.

Of de moeder van de 'campingjongen' de straf aanvaardt of hoger beroep wil aantekenen, is niet bekend.

