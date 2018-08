Nederlands Tegelmuseum opgenomen in top 10 meest unieke musea van de NS

EDE - Het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo is door de NS opgenomen in haar lijst van 10 meest unieke musea van Nederland.

De motivatie van NS: 'Begin jaren zestig toverde architect en kunstverzamelaar Gerrit Feenstra twee bungalows om tot een museum waarin kunst, techniek, cultuur en architectuur worden samengebracht. Een geweldig divers aanbod van grote kunstenaars als Maurits Escher en Karel Appel. Eén van de tegels die je niet wilt missen is ‘De gouden olifant’. In de jaren zestig maakte kunstenares Judith Révész de keramieken olifant voor het

Italiaanse vakantiehuis van Juliana en Bernard. Later werd het kunstwerk wit geverfd en naar Nederland gebracht. Check ook de agenda voor leuke activiteiten.'

Een woordvoerder van het museum verklaarde tegenover Omroep Ede dat het museum met gepaste trots zeer verheugd is met deze uitverkiezing. 'Het is goed om in dit rijtje, met onder andere het Zaans Museum en Museum More, te staan.'

Wethouder Hester Veltman van de gemeente Ede twitterde dat het Tegelmuseum goed aan de weg timmert en zich landelijk goed op de kaart heeft geplaatst.

Zie https://www.nsfavourites.nl/cityguide/nederland/unieke-musea.html