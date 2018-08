Familie Luemes start snel nieuwe winkel na brand

ULFT - De familie Luemes uit Ulft, van wie vorig weekend de boerderijwinkel en het woonhuis door brand werd verwoest, begint binnen een week een nieuwe winkel. Dat zegt dochter Gieneke Luemes, vrijdag.

'We gaan een kleine winkel in de loods beginnen. Dat hebben we vier jaar geleden bij de verbouwing ook gedaan. We zijn bezig met de opbouw', vertelt ze. 'De boerderijwinkel en het huis opbouwen, dat duurt heel lang. Ik weet niet of dat in die vorm terugkomt.' Wel komen in de winkel weer streekproducten als aardappelen, groenten en fruit.

Op Facebook is een actie gestart om de familie Luemes met spullen te ondersteunen. 'Dat is echt super. De steun komt echt van alle kanten. Iedereen wil helpen. We zijn nu de winkel aan het opbouwen, hebben we een vriezer gekregen. Die hadden we niet meer', aldus Gieneke.

'Staan er niet alleen voor'

'Het doet wel echt iets dat het zo leeft. Ik merk ook dat mijn ouders er optimistischer door worden. Ik ben blij dat we er niet alleen voorstaan', benadrukt ze.