Waarom spreeuwen ieder jaar dansen in de lucht

'Er zijn verschillende theorieën hierover,' vertelt Gert-Jan van der Heijden, woordvoerder van Vogelbescherming Nederland. 'Als ze in een grote groep vliegen is de kans klein dat ze door een roofvogel worden opgegeten.'

De roofvogel heeft dan moeite zich te focussen op één spreeuw. Een andere theorie is dat de groep zich in de schemering verzamelt om te gaan slapen. 'De spreeuwen vliegen overdag in kleine groepen over stad en land. In de avond verzamelen alle spreeuwen in de buurt van hun slaapplaats en gaan dan samen in een boom slapen.' Ook dit is volgens Van der Heijden om te zorgen dat de groep veilig is.

Balletvoorstelling

Een derde theorie is dat de spreeuwen aan elkaar doorgeven waar er nog voedsel is. 'Voedsel is in de winter schaars. Het zou kunnen zijn dat de spreeuwen elkaar laten weten waar ze kunnen eten.'

Van der Heijden vindt het fenomeen prachtig om te zien. 'Het is net een balletvoorstelling. En met de tijd wordt de zwerm groter.' De Nederlandse spreeuwen krijgen de komende tijd visite uit het noorden en oosten. De Scandinavische en Oost-Europese spreeuwen ontvluchten de koud in hun land. Een deel van de Nederlandse zal ook richting het zuiden gaan om te overwinteren.

'We hebben in het Lauwersmeer weleens 500.000 spreeuwen geteld in een zwerm. Dat is gigantisch, maar het meer heeft ook meer ruimte en voedsel. In Gelderland zijn de zwermen minder groot.'



