Domino Day in Arnhem: 218.000 stenen vallen om

Met stalen zenuwen maar soms ook met bibberende handen werden ze de afgelopen weken één voor één neergezet. Elf jonge mannen zijn verantwoordelijk voor het kunstwerk in sporthal Kermisland in Arnhem. De mooiste projecten en figuren die met verschillende technieken worden gestapeld. Veel fraaie verrassingen, maar ook risicovolle combinaties.

Billen knijpen

Het thema van het Dutch Domino Team was dit jaar Wildlife. Tijgers, olifanten en bizons prijken op de gigantische vloer. De groep was ruim op tijd klaar en lag de afgelopen weken steeds goed op schema. Hoewel het vrijdag, vlak voor de grote dag, toch ook nog even billen knijpen was. 'Een aantal projecten viel om. Wel drie keer, maar we konden het gelukkig weer snel opnieuw opbouwen', zegt Wasilja Peterse uit Arnhem.

Volle tribunes

De jongeren bouwen tijdens hun projecten beveiligingen in waardoor niet alles opnieuw neergezet hoeft te worden als er iets mis gaat. Zaterdag om 13.00 uur was het dan eindelijk zover en werd het eerste steentje aangetikt. Ongeveer 150 enthousiaste mensen op de tribunes vergaapten zich aan al het moois dat binnen een kwartier weer voorbij was. Vooraf gegaan aan een mooie show, dat dan weer wel.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Foto: Omroep Gelderland

4,5 miljoen stenen

Het wereldrecord verbeteren is nog ver weg. Zaterdag gingen 218.000 van de 222.222 steentjes om. Het record staat op 4,5 miljoen. Maar het Dutch Domino Team is ambitieus. Daarvoor zijn meer bouwers nodig en moet worden verhuisd naar een grotere plek. 'En we moeten ons natuurlijk ook blijven doorontwikkelen', zegt Peterse.