GGD slaat alarm vanwege gevaarlijke bacterie: zwem niet in Linge

RUMPT - GGD Gelderland-Zuid waarschuwt voor een Vibrio-bacterie in de Linge. Deze bacterie kan bij zwemmers oor-, huid- en wondinfecties veroorzaken. Soms leidt het tot bloedvergiftiging.

In één geval is dat gebeurd. Een patiënt van de GGD had in de Linge tussen Rumpt en Rhenoy gezwommen. Omdat hij of zij daarbij bloedvergiftiging had opgelopen, was dat aanleiding om het zwemwater te onderzoeken. Daarbij is de bacterie gevonden, aldus de GGD. De rivier is overigens geen officiële zwemplek.

Bloedvergiftiging is ernstig en kan dodelijk zijn. Mensen die gezond zijn hoeven zich in principe geen zorgen te maken. Heb je een wondje of een verminderde weerstand, kun je beter uit het water blijven volgens de GGD.

Warme weer

Vibrio-bacteriën zijn tot nu toe alleen wel eens in de Noordzee, de Oosterschelde en het IJsselmeer gevonden. Mogelijk zit de bacterie nu in rivierwater door de warmte in combinatie met de hoge watertemperatuur.