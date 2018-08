Toertocht in Achterhoek is ook genieten van omgeving

GROENLO - Zondag is de Ronde van de Achterhoek. TV Gelderland is er live bij. Maar eerst mogen recreanten genieten van de prachtige omgeving. 'Ook daar doen we het voor.'

Het is zondag de tweede keer dat de Ronde van de Achterhoek wordt verreden. Het gaat om een wielerkoers voor elite- en belofterenners, georganiseerd door de wielerbond. De wedstrijd is een zogeheten vrije klassieker over een afstand van ongeveer 180 kilometer.

Dikke bandenrace

In de koers worden alle acht gemeenten aangedaan die behoren tot de Achterhoek. Aan de start verschijnen de beste semi-professionele renners die rijden voor de continentale teams. Daarnaast doen ook coureurs uit nationale en internationale clubteams mee. Op meerdere plaatsen mag gestart worden. Voorafgaand aan de klassieker op zondag wordt ook nog een Dikke Bandenrace verreden.

Joop Ribbers

Op zaterdag staat eerst nog de Achterhoek Toertocht voor recreanten op het programma. Met als bekende namen bijvoorbeeld Joop Ribbers uit Groenlo. De oud-profrenner maakte furore in de jaren zeventig en tachtig. Zo won de inmiddels 68-jarige Ribbers onder meer de Ronde van Zwolle, de profronde van Drenthe en in 1986 ook de Ronde van Gelderland.

Ontspannen genieten

Tegenwoordig rijdt hij met een groep vrienden in een veel meer ontspannen sfeer zijn koersen. Zo ook in zijn geliefde Achterhoek. Ribbers kijkt uit naar de wedstrijd. 'We gaan met ongeveer 20 mannen voor de hele ronde. We starten in Groenlo en finishen dan 120 kilometer later in Gendringen. Onderweg is het natuurlijk prachtig.'

TV Gelderland zendt zondag de wedstrijd voor eliterenners rechtstreeks uit. Vanaf 17.00 uur kunt u de hele koers op de voet volgen.