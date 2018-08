Bennie Jolink eert Aretha Franklin: 'Nooit heeft iemand aan haar kunnen tippen'

HUMMELO - 'Ik wil ook nog (weliswaar wat laat) reageren op de dood van de beste zangeres aller tijden', begint de Achterhoekse zanger van Normaal. Op Facebook vertelt Bennie Jolink hoe Aretha Franklin een enorm idool voor hem is geweest.

'Aretha was de terechte QUEEN OF SOUL. Ook met haar geweldige pianospel en sympathieke uitstraling was zij de allergrootste. Wat een stem!', zo schrijft de rocker. Aretha Franklin overleed donderdag op 76-jarige leeftijd aan kanker.

'Ik heb mijn pikzwarte Flatcoat Norah (Jones) genoemd omdat ik Aretha een te moeilijke naam vond voor een hond. Had ik dat toch maar wél gedaan', besluit Jolink.