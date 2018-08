De scholen beginnen weer, champagne in Lathum

Na zes weken vakantie beginnen de kinderen in de regio Zuid aan het nieuwe schooljaar. Ook op het karakteristieke pleintje van de ds Jonkersschool in Lathum luidt om 8.20 uur weer de bel.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Voor de leerkrachten een heuglijk feit, want de leerlingen worden zelfs getrakteerd op speciale kinderchampagne. 'Het leek ons leuk om het jaar op deze manier een beetje feestelijk te openen. Met champagne dus', meldt Myrthe Wijgerse die de groepen 1, 2 en 3 onder haar hoede heeft.

Fusie met Duiven

De school in Lathum dreigde een aantal jaren geleden te moeten sluiten, maar krabbelde toch op. Daarbij was een grote rol weggelegd voor de ouders van het Liemerse dorp die de krachten bundelden. Ook een fusie met De Wiekslag in Duiven hielp. De school kreeg ongeveer 25.000 euro subsidie voor noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw.

Stijging leerlingen

Lang niet overal gaat het goed met kleine basisscholen. Vooral in de Achterhoek is het moeilijk om ze overeind te houden. Lathum kijkt echter weer met vertrouwen vooruit. 'Financieel staan we er weer wat beter voor', weet de trotse lerares. 'We zien zelfs weer een stijging van het aantal leerlingen. Dat is prachtig nieuws.'

Waar gaan maandag de kinderen weer naar school? In Gelderland zijn dat de scholen in: Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Neder-Betuwe (alleen de voormalige gemeente Dodewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Montferland (alleen de voormalige gemeente Didam), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar. Telkens bij het begin van het schooljaar zien we een stijging van het aantal slachtoffers in het verkeer tussen de 5 en 14 jaar. Eén op de drie slachtoffers is op weg naar school, meldt ROV Oost-Nederland. Om automobilisten en kinderen na de zomervakantie aan elkaar te laten wennen, houdt Veilig Verkeer Nederland al jaren de campagne De scholen zijn weer begonnen.