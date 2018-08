Politie haalt zelf opgelegde aanrijtijden vaak niet: 'We zijn Max Verstappen niet'

Vandaag rijdt Lubbers met collega Michel Bakker naar een spoedmelding vanuit het politiebureau in Zevenaar. Meteen is het al raak. Er is wat aan de hand bij de pinautomaat in Pannerden. 'Het adres krijgen we van de meldkamer automatisch in de navigatie', legt Lubbers uit. Dan gaat het pijlsnel op weg naar Pannerden. 'We mogen 40 kilometer sneller rijden dan toegestaan. Willen we harder, moeten we dat aan de meldkamer doorgeven.'

De politie wil in 90 procent van de gevallen binnen een kwartier na een noodmelding ter plaatse zijn, maar met name in uitgestrekte, landelijke gebieden lukt dat niet. In gemeenten als Lingewaal, Druten en Berg en Dal zakt dat percentage zelfs tot onder de 70. Maar dat betekent niet dat daar nu meer politie gestationeerd wordt. Volgens een woordvoerder blijft het een afweging tussen het aantal meldingen en de noodzaak aan agenten elders in de regio.

'Agenten zijn doeners'

Dick van de Lustgraaf is teamchef van Rivierenland Oost en dus de chef van Rick en Michel. 'In de voormalige gemeente Rijnwaarden hebben we elf spoedmeldingen per maand. Als je er daar een of twee van overschrijdt dan zit je al in de lage cijfers.' Een andere reden waarom de doelstellingen niet gehaald worden, ligt aan de agenten: 'Politieagenten zijn doeners', zegt Van de Lustgraaf.

'Liever eerst handelen'

Rick Lubbers legt uit: 'Als de melding bij de meldkamer binnenkomt, gaat onze klok lopen. Tot het moment dat wij ter plaatse zijn, stopt de teller. Nu wil het wel eens zijn dat het door bijvoorbeeld een reanimatie geen status geeft en de aanrijtijd doorloopt.' 'Doe je het dan verkeerd?', vraagt Van de Lustgraaf zich af. 'Ik denk dat je het uit kunt leggen en de burger blij is dat je meteen handelt en niet eerst op een knopje drukt.'

Ook als andere hulpdiensten, zoals brandweer of ambulance, eerder op de plaats van een ongeval of brand zijn dan de politie, gaan agenten anders om met een noodmelding. Dan wordt niet meer alles op alles gezet om binnen een kwartier op de plaats van het ongeval of brand te zijn. 'En als er een achtervolging moet worden ingezet, hebben we liever dat onze collega's eerst gaan rennen in plaats van de knop 'ter plaatse' in te drukken', aldus de woordvoerder.

'Het houdt ons scherp'

Landelijk ligt de lat op 85 procent, ga je uit van deze cijfers dan doet de politie Oost-Nederland het ineens veel beter Toch vinden ze de norm van 90 procent belangrijk. 'Het houdt ons scherp', stelt Van de Lustgraaf.

De aanrijtijd naar Pannerden is overigens ruim gehaald.

