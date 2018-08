Globe biedt Achterhoekers baangarantie

ZELHEM - Het beveiligingsbedrijf Globe Security uit Zelhem start binnenkort met een gratis opleiding mét baangarantie. Een groep van twintig toekomstige beveiligers kan binnen de Globe Academy de fijne kneepjes van het vak leren.

'Iedereen in de Achterhoek heeft personeelstekort, ook wij', vertelt directeur Ilse Roozegaarde van Globe Security. Reden om een gratis opleidingstraject in het leven te roepen onder de naam Globe Academy. 'Wij willen ons vooral richten op mensen die nog niet geschoold zijn, maar wel interesse hebben om kennis te maken met het beroep beveiliging', zo schetst Roozegaarde.

Pascal Dröge, in het dagelijks leven kunststof-lasser, zag de Academy als een mooie uitdaging: 'Ik vind het leuk om met mensen te werken en met publieke stromen te werken. Dat is waarom ik het ben gaan doen.'



Voor Roozegaarde is één woord van groot belang, communicatie. 'Als je rondloopt en je ziet bepaalde groepen, ga ermee in gesprek en dan gaat het negen van de tien keer gewoon goed', aldus de directeur. 'Tuurlijk, fysiek kan er wel wat gebeuren, daar word je ook voor getraind, maar het is vooral de communicatie.'

Pascal mag in september op voor zijn examen. 'De spanning valt nu nog mee, maar dat komt een paar dagen van te voren wel', verwacht de enthousiaste beveiliger. 'Maar het zit wel goed hoor.'



Zware mishandeling bij Huntenpop

Tijdens het festival Huntenpop in Ulft, waar Globe de beveiliging verzorgde, werd een 31-jarige man uit Luttenberg zwaar mishandeld. 'Onze beveiliging was op dat moment al afgeschaald naar nachtbewaking, gezien het feit dat alle bezoekers het terrein en parkeerplaatsen al hadden verlaten', laat het bedrijf zelf weten. De politie heeft ondanks gesprekken met diverse getuigen nog geen aanhouding kunnen verrichten.