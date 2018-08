Deel dit artikel:











Bram Boender op 25 in Top 50 Viral van Nederland

DIEREN - Bram Boender uit Dieren is sinds kort in het nieuwe SBS6 programma ´House of Talent´ te zien. Daar heeft Bram zijn eerste single opgenomen. Hij staat momenteel op plek 25 met zijn single 'Just a Man' in de Top 50 Viral lijst van Nederland op Spotify.

Bram mocht zijn eerste single getiteld ‘Just A Man’ woensdag ook live en akoestisch bij Giel Beelen laten horen op Radio Veronica. Zijn nieuwe single is tevens een week lang de Vavorite bij Veronica. Hoelang Bram Boender nog dagelijks te zien is in het tv-programma ´House of Talent´ is niet bekend. Samen met negen andere artiesten moet hij laten zien wat hij kan. Alleen de artiesten met de meeste likes en comments mogen na zes weken in het huis blijven. Daarom heeft de de zanger nog veel vrienden nodig op Facebook.