Hond moet op toilet leren poepen

Hond Willem van tien maanden loopt nieuwsgierig naar binnen op het hondentoilet. Maar daar blijft het voorlopig dan ook bij. Baasje Lotte Boomsluiter: 'We zijn druk aan het oefenen, maar het is nog niet gelukt.'

'Hond poept niet graag op hete ondergrond'

Het idee voor het hondentoilet komt van Cees van den Brink. 'Ik vind het bijzonder smerig. Het is verontreinigend, het is milieu-onvriendelijk en er zitten een heleboel bacteriën en ziektevirussen in.' Daarom sleutelde Van den Brink liefst 14 jaar aan een schone oplossing. De hond doet zijn behoefte op een grote witte ronde schijf die, nadat het dier eraf is, gaat draaien en de drol in een reservoir dumpt. Van daaruit gaat de ontlasting het riool in. De schijf komt schoon en wel weer tevoorschijn.

Aan alles heeft van Cees van den Brink gedacht. Zo is de schijf wit om te voorkomen dat die heet wordt door het zonlicht. Want: honden gaan niet graag op een hete ondergrond zitten, stelt Van den Brink. Regenwater zorgt voor het schoonmaken van de schijf en transport naar het riool en het geheel werkt op zonne- en windenergie. Het enige dat er nog moet gebeuren is dat hond en baasje er aan gewend raken.

'Mensen moeten er ook even aan wennen'

Daarom zijn er deze zomer speciale avonden gepland waarop hondentrainer Martijn Top aanwijzingen geeft. 'Ik denk dat het niet zo moeilijk is. Als je kijkt naar een blindengeleidehond, wat we die leren, dan denk ik: eigenlijk is dit niks. Alleen het is nieuw, het is vreemd. Dus ja, mensen moeten er ook even aan wennen.'

Oplossing voor Nederland komt vanuit Angeren

En Lotte Boomsluiter vindt de tijd die ze daarin steekt goed besteed. 'Alles beter dan met zo'n plastic zakje lopen te rommelen.' Want nadat Lotte klaagt over iedereen die in Angeren de poep van zijn hond maar laat liggen, geeft ze toe de poep zelf ook regelmatig te laten liggen. En getuige de vele klachten van Nederlanders staat Angeren niet op zichzelf. Wellicht komt vanuit dit kleine plaatsje wel dé oplossing voor één van de grootste problemen in ons land.

Willem peinst er niet over om op het toilet te poepen

'Zit! Goed zo, goed zo. Poepie doen?' Lotte probeert haar hond nog eens te verleiden tot een grote boodschap, maar Willem peinst er niet over. En ook de andere honden die deze avond aanwezig zijn, kijken eerst de kat uit de boom. Maar volgens Cees van den Brink is het gewoon een kwestie van tijd, voordat we honden zover hebben. 'Je observeert een hond wanneer íe nodig moet en op dat moment ga je naar het hondentoilet toe. En dan op een dag dan zal íe het gewoon doen omdat íe het niet meer ophouden kan.'

De hond moet zijn behoefte op deze schijf doen.

En terwijl Cees van den Brink zijn voorspelling uitspreekt kan één van de aanwezige honden het inderdaad niet meer ophouden en doet íe zijn behoefte...net náást het hondentoilet. Er is dus nog veel geduld nodig.