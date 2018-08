Henk de Jong geniet van Schwung bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap heeft even mogen genieten van de knappe 2-0 zege op Feyenoord.

"We hebben de knop dinsdag direct weer omgezet, maar we hebben er wel even een dag van mogen genieten. Het gebeurt niet elk jaar dat we van Feyenoord winnen. Het zijn drie bonuspunten, nu moeten we dit doortrekken. NAC wil morgen iets totaal anders laten zien dan afgelopen zondag. Een goede trainer en het publiek staat er daar achter. daar moeten wij ons tegen wapenen en dan zien in ons eigen spel te komen. Dat levert de ene keer punten op en de andere keer niet. Maar we gaan een heel eind komen als we die inzet tonen van afgelopen week. Daarom was de oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels ook mooi. Toen dachten we: we hoeven niet zoveel. En dat werd afgestraft."

"We trainen vrij pittig, soms twee of drie keer per dag met krachttraining erbij. We kijken wel of het allemaal past in de belasting van de jongens, dat ze niet vermoeid aan een wedstrijd beginnen. Als we die interlandweken hebben, kunnen we ze ook een paar dagen vrij geven. Maar daarvoor echt heel veel energie geven in de training. Die groep is heel prettig om mee te werken. Maar ook heel direct. We kunnen soms ook vechten met elkaar, dat hoort ook zo in een goed huwelijk. Maar de Schwung zit erin en dat moeten we zo zien te houden."