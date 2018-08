De Graafschap kan morgen tijdelijk koploper worden

DOETINCHEM - De Graafschap kan morgen in ieder geval tijdelijk de koppositie in de eredivisie grijpen.

Omdat de Doetinchemmers als eerste in actie komen zaterdagavond uit tegen NAC, volstaat zelfs een gelijkspel al om even nummer 1 te worden. Bij winst en puntenverlies van PSV en VVV is De Graafschap kunnen de Superboeren zelfs de zondag als koploper beginnen.

"We gaan ervoor", zegt Youssef El Jebli. "De sfeer zit heel goed. Iedereen lacht met elkaar en is bezig met elkaar. Die overwinning van afgelopen zondag op Feyenoord heeft ook enorm geholpen. We gaan naar NAC om drie punten te halen. Er is veel concurrentie. Dat is alleen maar beter voor ons, iedereen moet iedere wedstrijd en training zijn stinkende best doen. Je krijgt niks gratis hier, iedereen vecht voor zijn plek."

"Toen ik hier binnenkwam was het al fijn om Superboer te zijn, maar nu helemaal. Nu spelen we op het hoogste niveau, lekker toch? Iedereen gaf ons tegen Feyenoord een kans van niks, maar wij hebben het vertrouwen dat we altijd kunnen stunten tegen dit soort ploegen."