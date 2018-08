Slutskiy wacht op Ødegaard: 'Een exceptioneel talent'

BASEL - Vitesse-coach Leonid Slutskiy hoopt snel het grote Real Madrid-talent Martin Ødegaard naar zijn club te halen. 'Elke coach wil met zo'n groot talent werken.'

Slutskiy weet niet of het ook daadwerkelijk rond gaat komen. 'Het is wachten op officiële informatie. De transferwindow sluit binnenkort, dus we zullen snel meer weten.'

Toch is de trainer ook duidelijk over zijn hoop op Ødegaard. 'Hij is een exceptioneel talent. Hij heeft al twee jaar in de eredivisie gespeeld, dus hij heeft er aan kunnen wennen. Elke coach zou blij zijn met zo'n talent zoals hij.'

Vitesse kan voor de concurrentie op het middenveld ook nog wel een speler gebruiken. En daarnaast ook een creatieve speler om het gemis van Mason Mount op te vangen. Maar Slutskiy zou ook tevreden zijn als er niemand meer komt. 'We hebben niet veel spelers meer nodig, want op elke positie is er veel concurrentie, we zijn klaar voor de competitie.'