Na bezwaren omwonenden: tweede mogelijke locatie off-grid tiny houses Harderwijk

HARDERWIJK - Na bezwaren van omwonenden tegen de komst van zogeheten off-grid tiny houses op een terrein aan het Rappad in Harderwijk komt de gemeente nu met een tweede mogelijke locatie voor de kleine huisjes. Het gaat om een gebied tussen de Groene Zoomweg en de Horloseweg.

De gemeente Harderwijk is begin dit jaar van start gegaan met een pilot voor maximaal tien jaar voor drie tot vijf off-grid tiny houses. Dat zijn hele kleine huisjes die niet worden aangesloten op water, riolering en elektriciteit, want daar zorgen de bewoners zelf voor. De gemeente wil met de pilot bewoners aanzetten tot nadenken over duurzaamheid en heeft bedacht dat de huisjes op het terrein van de voormalige C1000 aan het Rappad moeten worden gebouwd.

Omwonenden niet blij

Omwonenden van het Rappad zijn niet blij met de keuze van de gemeente. Ze vinden de locatie willekeurig gekozen, zijn bang voor overlast, vinden het te verwachten uitzicht niet fraai en zijn van mening dat de tiny houses de parkachtige structuur van het gebied doorkruisen. Na gesprekken met de omwonenden komt de gemeente nu met een voorstel voor een tweede locatie: grond van de gemeente tussen de Groene Zoomweg en de Horloseweg.

Informatieavond

Omwonenden van beide locaties worden woensdag 29 augustus bijgepraat over het nieuwe voorstel. De gemeente blijft wel voorstander van de eerste locatie, omdat die zichtbaarder is voor inwoners. Daarnaast loopt de gemeente ruim twee ton mis als de tiny houses in het gebied tussen de Groene Zoomweg en de Horloseweg worden gebouwd, omdat de grond terwijl de pilot loopt niet uitgegeven kan worden. Na de informatieavond wordt het voorstel op 6 september besproken in de raadscommissie, waarna de gemeenteraad een definitief besluit neemt.