'Vastgeroeste manier van handelen' in Overbetuwe

ELST - In de gemeente Overbetuwe is flink werk aan de winkel voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Niet alleen moeten de raad en het college met elkaar in gesprek om de onderlinge samenwerking te verbeteren, samen moeten ze vooral in gesprek met de inwoners van de gemeente. En voor 'achterkamerdeals' is dan geen plaats.

Een kritisch rapport brengt de scheve verhoudingen in het gemeentebestuur van Overbetuwe aan het licht. Het college van burgemeester en wethouders, bestaande uit CDA, Gemeentebelangen Overbetuwe en VVD, handelt regelmatig op eigen houtje en informeert de raad niet of nauwelijks. De gemeenteraad voelt zich daardoor niet de baas. Ook communiceert het gemeentebestuur onvoldoende met inwoners van Overbetuwe, aldus het rapport.

Achterkamertjes

GroenLinks en D66, de twee grootste oppositiepartijen, zijn het daarmee eens. Fractievoorzitter Anno Krijgsman van GroenLinks spreekt van 'achterkamerdeals', bijvoorbeeld rond het aanwijzen van een locatie voor de nieuwe begraafplaats in Zetten. 'Het college is daarover in gesprek gegaan met externe partijen en niet met de raad of inwoners.'

Een ander voorbeeld is volgens Krijgsman de toestemming voor de bouw van een villa in een bos aan de Wolfkampseweg in Randwijk. 'Eerst kon daar helemaal niets en nu liggen er ineens plannen die nauwelijks nog tegen zijn te houden. Als er al informatie- of inspraakavonden worden gehouden, zijn die vooral bedoeld om bezwaarschriften te voorkomen.'

'Vastgeroeste manier van handelen'

Fractievoorzitter Roel Eefting van D66 spreekt van een 'vastgeroeste manier van handelen' in de lokale politiek. 'Besluiten zijn genomen zonder dat mensen het in de gaten hebben. Dat moeten we vervangen door een meer open en transparante manier van handelen.' Volgens D66 moet het gemeentebestuur niet alleen de raad, maar ook de inwoners van Overbetuwe veel meer bij besluiten betrekken.

'Raad krijgt juist alle informatie'

Het CDA maakt als grootste partij deel uit van de coalitie die nu onder vuur ligt. Volgens fractievoorzitter Dennis Janssen krijgt de gemeenteraad altijd alle informatie in de vorm van stukken en memo's. 'Maar kleinere fracties kunnen het tempo van die informatie niet altijd bijbenen. Ook was de raad in het verleden behoorlijk passief richting het college.' De raad moet de hand dus ook in eigen boezem steken, aldus het CDA.

In gesprek met elkaar

In de aanbevelingen stelt het rapport dat de raad en het college met elkaar in gesprek moeten. Daar moeten ze dan ook de inwoners van Overbetuwe bij betrekken. In augustus en september praat de gemeenteraad daar verder over. Het college van burgemeester en wethouders wil alleen kwijt dat het de bevindingen in het rapport herkent. De gemeenteraad is aan zet over het vervolg, aldus het college.

