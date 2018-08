Weer overlast door baldadige jongeren bij Molenplaats Sonsbeek

Het terras van het bezoekerscentrum lag vrijdagochtend bezaaid met lege drankflessen en bierblikjes. Ook is er een terrasboompje vernield.

Eerder lag een groot deel van de terrasstoelen en -tafels met ketting en al in de sloot. De groep aanspreken haalde niks uit.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Volgens directeur Jeroen Voskuilen is het al de vijftiende keer dat jongeren uit de buurt vernielingen aanrichten: 'Ze zijn weer lekker bezig geweest. Het is te vaak gebeurd en ze zitten hier iedere avond. We zijn het nu echt een beetje zat.' Een week geleden deed het bezoekerscentrum al aangifte bij de politie.

Zie ook: Molenplaats Sonsbeek doet aangifte tegen baldadige jongeren