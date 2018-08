Mike doet mee aan WK Super Mario Kart: 'Ik kom hier meer voor de mensen dan voor het spel'

KESTEREN - Een arena vol met grote oude beeldbuizen, geconcentreerde gezichten naar het scherm en verkrampte vingers op Nintendo-controllers. Een van hen is de 21-jarige Mike Koehoorn uit Kesteren. Hij doet mee aan het WK Super Mario Kart in Alphen aan den Rijn.

De spelers houden zich niet bezig met de nieuwste versie van Super Mario Kart. De puristen gaan voor de allereerste versie van het racespel. Daarom zijn de oude beeldbuizen naar binnengesleept; op een nieuw scherm hebben zij last van vertraging.

Mike werd besmet met het Mario Kart-virus in 2015. Een van zijn favoriete spellen was Mario Kart Double Dash, een nieuwere versie dus dan er tijdens het WK wordt gespeeld. 'Toen ik hoorde dat het WK in Nederland werd gehouden, wist ik gelijk: daar moet ik bij zijn', zegt Mike aan de telefoon terwijl hij onderweg is naar Alphen aan den Rijn. 'Ik ben direct gaan oefenen.'

Weinig kans

Dat hij pas is begonnen met de eerste versie zorgt ervoor dat Mike weinig zal klaarspelen tijdens het WK. 'Ik doe het pas een paar weken, de spelers hier zijn al jaren bezig en zijn heel erg goed. De beste Nederlander is Karel van Duijvenboden, hij doet het dit jaar redelijk.'

Spelers ontmoeten

De spelers komen overal vandaan. Zweden, Frankrijk, Duitsland en Amerika, om maar wat landen te noemen. Dat Mike die mensen nu kan ontmoeten vindt hij geweldig. 'Het spel is natuurlijk nostalgie, maar ik vind het ook heel leuk om de deelnemers die ik normaal alleen online zie nu in het echt kan zie en kan spreken. Het gaat me echt om de gemeenschap die we hier met elkaar zijn.'

Vrijdag is nog een speeldag in de Grand Prix-modus. 'Dat is heel lastig, dan kan het echt een chaos worden.' Zaterdag is de prijsuitreiking.

Hier een filmpje van Mike die het spel speelt: