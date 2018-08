Hoogleraar: huisverbod 'telefoonleverancier van de onderwereld' uitzonderlijke maatregel

NIJMEGEN - Het huisverbod voor Nijmegenaar Danny M., 'de telefoonleverancier van de onderwereld', is een uitzonderlijke maatregel. Dat zei Henny Sackers, hoogleraar strafrecht op de Radboud Universiteit in Nijmegen vrijdag.

'Het gebeurt een enkele keer, maar zeker niet dagelijks', stelt Sackers.

Hoogleraar Sackers over huisverbod Danny M.:

'Met automatisch wapen geschoten'

'De burgemeester is volgens de gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde, ook bij een dreigende verstoring. Nu is er met een automatisch wapen geschoten, dus is er ten minste een dreiging van een verstoring van de openbare orde, ook voor de omwonenden', legt de hoogleraar uit.

Er zijn berichten dat de onderwereld een prijs van 250.000 euro op het hoofd van Danny M. heeft gezet. 'De burgemeester zal beschikken over informatie van politie en OM om deze zware maatregel te kunnen onderbouwen.'

'Kan jaren duren'

'De maatregel blijft voortduren net zolang als de dreiging aanwezig is. Pas als de dreiging weg is, moet de burgemeester de maatregel intrekken. Hoelang dat duurt, is moeilijk te zeggen. Dat kan weken, maanden of jaren duren', aldus Sackers.

'Wat we zien in wat we in de wandelgangen de Amsterdamse onderwereld noemen, is dat na een periode mensen weer vergeten worden. Ik hoop dat dat ook gebeurt voor het gezin van Danny M. en hemzelf.'

Maar hoe gaat het nu verder? 'Het is afwachten wat de rechter gaat beslissen als de raadsvrouwe de zaak (van het huisverbod, red.) aan hem voorlegt. En er speelt een strafzaak die er eigenlijk los van staat.'

