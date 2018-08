Einde traditie: geen vliegerfeest in Heideweek

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf ontbrak de verplichte natuurtoets bij de aanvraag voor het evenement in het heidegebied. 'Om de flora en fauna te beschermen moet er ontheffing voor evenementen worden verleend door de provincie en moeten wij als grondeigenaar toestemming geven', aldus Jeroen van Velzen van het Rijksvastgoedbedrijf.

Bekijk hier de reportage:

'Twee jaar geleden hebben we al aangegeven dat er voortaan een natuurtoets bij de aanvraag voor toestemming moet zitten. Vorig jaar ontbrak dat rapport toch. Toen hebben we het gedoogd, maar gezegd dat het in 2018 in orde moest zijn. Maar ook dit jaar zat die toets er niet bij en hebben we toestemming voor het vliegerevenement geweigerd.'

Teleurstelling

'Na ruim veertig jaar is er een kink in de kabel gekomen', zegt Gilbert Meurs van de Heideweek. 'We hadden een vergunning nodig en die is voor dit jaar niet afgegeven.'

'Een stelsel aan regels', legt burgemeester René Verhulst van Ede uit. 'We hebben geprobeerd het uit te zoeken, maar uiteindelijk loop je vast.'

Het is ook niet gelukt om een alternatieve locatie te vinden. De organisatie van de Heideweek is dan ook teleurgesteld dat er dit jaar officieel geen vliegerfeest is. Particulieren kwamen desondanks toch naar Ede om te vliegeren. Al waren het er veel minder.