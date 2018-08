Büttner: 'We mogen nu niet verslappen'

'Het is natuurlijk zuur hoe het gister is gelopen. Die kater is nog niet weg', zo vertelt Büttner vrijdagmorgen. 'We zijn uitgeschakeld en dat is nooit leuk, dat blijft nog wel even hangen.'

Door de uitschakeling speelt Vitesse alleen nog voor de competitie en de beker. De Europa League is weer even voorbij. Hoe zonde is het voor de spelers dat ze nu alleen nog eredivisie spelen? 'Niet heel zonde hoor, ook de competitie en de beker zijn belangrijk. Ook daar kunnen we prijzen pakken, daar moeten we ons op focussen.'

'We moeten dit vasthouden'

Te beginnen zondag in Heerenveen. Waar een steeds beter spelend Vitesse voor de tweede winst dit seizoen gaat. 'Ja, we moesten even aan elkaar wennen maar het gaat nu steeds beter. Gister gingen we ook echt door het vuur voor elkaar. Dat moet zondag ook. We mogen niet verslappen en we moeten de drie punten meenemen naar Arnhem.'

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner, Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.