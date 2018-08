Sirene begint plotseling te loeien in kazerne Dieren; navigatiesysteem de boosdoener

DIEREN - De sirene van een brandweerauto in Dieren stond donderdagochtend binnen in de kazerne flinke herrie te maken. De boosdoener? Een losgeraakte TomTom.

'Onze auto's staan op de kazerne continu onder stroom, dus alles kan altijd geactiveerd worden', vertelt een woordvoerder van de brandweer. 'Toevalligerwijs is de TomTom op de voorruit van de auto losgeraakt en vervolgens is die precies op de sireneschakelaar gevallen. En ja, dan begint de sirene te loeien.'

Mensen die langsliepen en in de buurt woonden, hoorden de herrie en maakten er meteen een melding van. 'Zo'n sirene moet natuurlijk een hoop lawaai maken om effectief te zijn, dus dat hoor je zeker - ook als de auto binnenstaat. Op dat moment was er niemand in de kazerne, maar we zijn er meteen naartoe gesneld om de sirene uit te zetten', besluit de woordvoerder.

En zo klonk dat: