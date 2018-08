Waar zijn de Gelderse talenten bij Vitesse, De Graafschap en NEC?

ARNHEM - Ze benadrukken allemaal het belang van de eigen jeugdopleiding, maar het aantal Gelderse talenten in de basiself bij Vitesse, De Graafschap en NEC is bijzonder laag.

In het team van De Graafschap dat vorig seizoen promoveerde, had alleen Bart Straalman uit Winterswijk regelmatig een basisplaats. Maar momenteel staat de verdediger ernaast bij de Superboeren. Door het terughalen van Hidde Jurjus en Ted van de Pavert staan er nu wel weer twee Achterhoekers in de basis. Maar verder is het aantal spelers uit de eigen jeugd ook niet groot. Jordy Rondeel, Jurre Vreman (foto), Marlon Versteeg, Kyvon Leidsman, Delano Burgzorg en Koen Huntelaar zitten officieel bij de selectie, maar zullen hun minuten toch vooral gaan maken bij Jong De Graafschap.

Een groot contrast met de ploeg die in 2015 promoveerde, waarin toen Achterhoekers de kern vormden.

Bij Vitesse werd de jeugdopleiding onder technisch directeur Mo Allach uitgeroepen tot een speerpunt. Maar in de praktijk is daar weinig van terecht gekomen. Het aantal eigen talenten in de huidige basisopstelling beperkt zich tot Alexander Büttner, maar die maakte geen deel uit van dat beleid. Hij verliet de club in 2012 en keerde begin 2017 terug. Mitchell van Bergen zit wel bij de selectie, maar heeft geen basisplaats en dat geldt ook voor Thomas Buitink, derde keus in de spits, Lassana Faye, derde optie als linksback en niet eens meer in de selectie, en Jeroen Houwen (foto), derde keus onder de lat.

Eigen jeugdspelers als Julian Lelieveld (verhuurd aan Go Ahead Eagles), Mo Osman (nu Heracles), Julian Calor (Cambuur) en Sander van de Streek (FC Utrecht) zaten de laatste jaren wel bij de selectie, maar kregen vrijwel geen speeltijd. De generatie voor dat beleid was veel succesvoller met onder meer Marco van Ginkel, Eloy Room, Ricky van Wolfswinkel en Davy Pröpper (foto), de laatste echte Arnhemmer met een basisplaats bij Vitesse.

foto: Broer van den Boom

De situatie bij NEC is niet veel beter. Weliswaar komen er de laatste jaren wel talenten door, maar in de beoogde basis voor het nieuwe seizoen staat er geen één. De Nijmegenaren Frank Sturing en Ole Romeny (foto) zitten er wel dicht tegenaan, maar zijn normaliter slechts bankzitters.

Ferdi Kadioglu en Arnaut Groeneveld stonden afgelopen seizoen wel in de basis, maar werden beiden verkocht. En doelman Maarten Paes kreeg nooit speeltijd in Nijmegen en vertrok naar FC Utrecht. In de voorbereiding kregen ook wat talenten, onder wie rechtsback Bart van Rooij en spits Lowie van Zundert hun kans, maar een plek op de bank lijkt het hoogst haalbare.

Slechts vijf Gelderse basisspelers

Kortom, de balans is niet best. Bij de drie Gelderse clubs staan normaal gesproken maar drie eigen talenten in de basis, Jurjus en Van de Pavert bij De Graafschap en Büttner bij Vitesse, maar die zijn allen teruggehaald. Het aantal Gelderse basisspelers in totaal is vijf, want met Navarone Foor uit Opheusden en Jordy Tutuarima uit Duiven zijn wel vaste keus bij respectievelijk Vitesse en De Graafschap, maar zijn opgeleid bij NEC. En bij de Nijmegenaren speelt Brahim Darri, product uit de Vitesse-opleiding maar afkomstig uit Amersfoort. Dus al met al is het Gelders betaald voetbal niet erg Gelders. Maar zolang er wordt gewonnen, maakt niemand zich daar echt druk om.