Peloton door de Achterhoek, vandaag op TV Gelderland

GENDRINGEN - Vandaag staat de Ronde van de Achterhoek weer op het programma.

De koers is vorig jaar nieuw leven ingeblazen, nadat eind jaren '80 de stekker eruit werd getrokken. Daarvoor stond de Ronde van de Achterhoek twintig keer op de wielerkalender en had met Cees Priem en John Talen enkele prominente winnaars. De laatste Achterhoeker die voor eigen volk won, was Arie Hassink uit Zieuwent in 1981. Vorig jaar was Wim Kleiman de beste, hij is nu ook weer van de partij.

Rens te Stroet (foto) uit Keijenborg is de regionale favoriet voor deze editie. Hij kent bijna iedere meter van het parcours, dat ook deels over onverharde wegen gaat.

Vanavond is er een samenvatting van de Ronde van de Achterhoek te zien bij TV Gelderland om 18.30 uur en daarna ieder uur herhaald.