De Graafschap in succesformatie tegen NAC

DOETINCHEM - Er is geen enkele reden voor trainer Henk de Jong om veranderingen aan te brengen in zijn basiself.

Zondag wonnen de Doetinchemmers de openingswedstrijd van het seizoen thuis met 2-0 tegen Feyenoord. Zaterdagavond gaat De Graafschap op bezoek bij NAC. De laatste keer dat die wedstrijd op het programma stond, was in 2016. Toen was het een eerstedivisieduel en won de thuisclub met 1-0.

Bij De Graafschap herstelt Liban Abdulahi nog van een knie-operatie en is Lars Nieuwpoort weer in training na een gebroken neus. Hij heeft een speciaal masker op.

Vermoedelijke opstelling: Jurjus; Abena, Sven Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Tutuarima; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli.