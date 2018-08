Bomenvernieler Dreumel nog niet gepakt, fruitteler baalt

DREUMEL - Bijna twee weken na de vernieling van vele tientallen appelbomen in Dreumel, baalt fruitteler Vink nog steeds als een stekker. Ondanks politieonderzoek is er nog geen dader gevonden. En het fruitbedrijf ziet de schade oplopen.

'Ik hoop echt dat ze de dader alsnog pakken', verzucht Renate Vink. Zij was het die op zondag 5 augustus in alle vroegte ontdekte dat zeker 120 appelbomen op een perceel aan de Hogeweg in Dreumel tegen de vlakte waren gereden met een tractor. Het landbouwvoertuig stond 's nachts met lopende motor in de boomgaard voor de beregening van de appelbomen. Na de verwoestende rit door de boomgaard werd de tractor een meertje in gereden. Van de dader(s) was geen spoor te bekennen.

Verzekeraar vergoedt vandalisme niet

Volgens Vink was de wijkagent deze week nog op bezoek. Intussen is het bedrijf zelf nog druk bezig met de afwikkeling van de schade. 'En die kan makkelijk oplopen tot 50.000 euro. We hebben net van de verzekeraar gehoord dat ze de tractor niet vergoeden. Dat valt onder vandalisme, en daar zijn we niet voor verzekerd.'

De medewerkers van Vink richten hun aandacht deze dagen op de oogst. 'De appels van de bomen die nog overeind stonden, zijn inmiddels geplukt. De appels die op de grond lagen zijn allemaal onbruikbaar. De omvergereden bomen zijn opgeruimd en versnipperd. In de herfst kunnen we dan weer nieuwe bomen planten.'

Zie ook: Verwoesting boomgaard in Dreumel: 'Niet te geloven'