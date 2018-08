Zomerschool Oost Gelre helpt corsogroep

LICHTENVOORDE - Corsogroep Teeuws uit Lichtenvoorde kreeg woensdag de kinderen van de Zomerschool van Oost Gelre op bezoek om hen kennis laten maken met het corsoleven. De nieuwe Achterhoekers hielpen met bloemen plukken en kwamen zo in aanraking met een echte Hollandse traditie.

'Het is cultureel erfgoed natuurlijk, dus dat is voor nieuwe Achterhoekers hartstikke mooi om te zien, te mogen helpen en het mee te maken', stelt docent Doreen Wolterink. De excursie is niet alleen voor de kinderen een bijzondere ervaring. Ook de corsobouwers zijn onder de indruk.

'Als je die verhalen van hen hoort, dan gaan de koude rillingen over je lijf heen', stelt bouwer Robert Pierik. 'Vorig jaar met het plakweekend had je af en toe het idee: Wat is nou eigenlijk mooier? Dat we die mensen kunnen helpen en rust en een plek kunnen bieden waar ze gewaardeerd worden of die corsowagen? Vandaar dat we ze dit jaar weer hebben uitgenodigd.'



De kinderen hielpen met het bloemen plukken en het beplakken van de orgelpijpen. 'Ze zien hoe hoe zo'n wagen van niks wordt opgebouwd naar de hele mooie wagen die door de straat rijdt in september', aldus Wolterink.

De excursie blijkt ook leerzaam voor de kinderen. 'Zo leren ze een stukje traditie van Nederland', legt Wolterink uit. 'Want het corso hoort natuurlijk echt bij Oost Gelre en bij Nederland. Zo zijn ze ook weer bezig met de Nederlandse taal en dat is natuurlijk het hoofddoel van de Zomerschool.'