'Onderwereld zet prijs op hoofd Danny M.'

NIJMEGEN - In de onderwereld is een prijs gezet op het hoofd van Nijmegenaar Danny M. Er zou 250.000 euro zijn geboden om hem uit de weg te ruimen.

Dat schrijft de Gelderlander. Volgens bronnen van de krant komt de dreiging uit de Amsterdamse misdaadwereld.

M. staat bekend als 'de telefoonleverancier van de onderwereld'. Hij leverde aan criminelen telefoons die niet af te luisteren zijn. Woensdagavond sloot burgemeester Bruls het huis van M. en zijn gezin, omdat zij ernstig gevaar zouden lopen. Ook de veiligheid van de buurt kon volgens Bruls niet worden gegarandeerd.

Drie weken geleden reed de politie een auto klem, die zich eerder bij de woning van M. had opgehouden. Drie inzittenden werden aangehouden. In de auto lag een automatisch wapen. In 2016 werd een automatisch wapen leeggeschoten op een huis een paar deuren verderop. Vermoedelijk vergiste de dader zich in het pand.

Zie ook: