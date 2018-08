Deel dit artikel:











Vader laat dochter in auto zitten, politie slaat raam in Foto: politie De Waarden

ZALTBOMMEL - Een 7-jarig meisje dat vanuit de auto op de ruiten klopte, is donderdagavond door de politie uit de wagen bevrijd. Dat gebeurde op de Boschstraat in Zaltbommel, tijdens de braderie. Agenten tikten een zijruit in, omdat het kind het portier niet geopend kreeg.

Het voorval gebeurde aan het begin van de avond. Het meisje trok de aandacht van voorbijgangers door op de ruiten te kloppen. Zij alarmeerden enkele verkeersregelaars, die de politie waarschuwden. Agenten praatten met het meisje en probeerden haar zelf de deur open te laten maken, wat niet lukte. Niet blij Omdat na ruim een half uur nog altijd geen eigenaar van de auto was op komen dagen, werd besloten het kind uit de auto te halen en naar haar moeder te brengen. De vader kwam uiteindelijk terug bij zijn voertuig en was niet blij met de actie, schrijft de politie Bommelerwaard op Facebook. Hij was van mening dat zijn dochter de deur prima zelf had kunnen openmaken. De politie gaat een zogenoemde zorgmelding opmaken, wat betekent dat hulpinstanties worden ingelicht. De schade aan de auto zal de vader zelf moeten betalen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52