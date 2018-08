'Te machtige coalitie' in Overbetuwe krijgt ervan langs

ELST - De coalitie van CDA, Gemeentebelangen en VVD in Overbetuwe is te machtig. Uit onderzoek blijkt dat de raad met regelmaat gepasseerd wordt door het college. Dat is één van de uitkomsten van het rapport door adviesbureau Berenschot.

Stukken die worden achtergehouden, raadsleden die nauwelijks kunnen meepraten over beleid en het ontbreken van een langetermijnstrategie: de drie coalitiepartijen komen er niet goed vanaf. Vooral het CDA krijgt het in het rapport van het onafhankelijke adviesbureau te verduren.

Verharde situatie, alleenheerser

Het zogenoemde gemeentehuisdossier uit 2011 heeft de onderlinge verhoudingen op het gemeentehuis in Elst verhard, is te lezen. Het CDA, de grootste partij in Overbetuwe, was altijd duidelijk: er komt geen nieuw gemeentehuis. Dat standpunt leverde lijsttrekker Jan van Baal een klinkende verkiezingsoverwinning op. De christelijke partij groeide van 7 naar 13 zetels tijdens de verkiezingen van 2014.

Wat volgde, was een 'te krachtige coalitie'. Het CDA was in de jaren erna met hulp van D66 bijna alleenheerser in de gemeente. In het rapport van Berenschot staat: 'Dat heeft geleid tot oplopende spanningen en het inslijten van onwenselijke patronen'.

De coalitie wordt verweten dat het toen vooral op eigen houtje te werk ging, zonder de gemeenteraad te informeren. Er was al een meerderheid en dus was een debat niet per se nodig, zou de teneur zijn geweest. Die lijn heeft zich volgens het adviesbureau doorgezet in de nieuwe coalitie, waarin het CDA nog altijd de grootste is.

'Luister ook naar minderheid'

'Laat ruimte voor debat', luidt een van de aanbevelingen voor het Overbetuwse college. 'Democratie is ook respect hebben voor de wensen van de minderheid.' De adviseurs vervolgen: 'Betrek de raad bij relevante processen en laat de raad haar rol invullen.' Daarnaast moet de coalitie de raad veel nadrukkelijker gaan informeren.

Ook de gemeenteraadsleden moeten aan de bak, stelt het rapport. 'Raadsleden zijn over het algemeen zacht en beleefd in de omgang, waardoor het debat niet op het scherpst van de snede wordt gevoerd.' Zij lieten het als het ware gebeuren, maar zouden best wat assertiever mogen zijn.