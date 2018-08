Deel dit artikel:











Inbreker in huis Aalst gaat viraal; filmpje ruim miljoen keer bekeken Foto: still uit video Wim van Hemert

AALST - Een inbreker die via het raam een huis in Aalst binnen klimt, gaat viraal. Videobeelden waarop hij duidelijk te zien is, hebben via Facebook binnen een dag al bijna een miljoen mensen bereikt. 'We krijgen heel veel tips, zelfs van mensen uit Italië en Frankrijk', vertelt Wim van Hemert, die zich rot schrok toen hij via zijn telefoon zag hoe een man eenvoudig het raam van zijn berging forceert.

Het was de vrouw van Wim die de inbraak woensdagmiddag rond 13.00 uur ontdekte. 'Mijn vrouw kwam thuis en zag het raam van de berging openstaan. Dat raam stond op ventilatiestand, omdat de droger aan stond. Ook zag zij de deuren in huis allemaal openstaan.' Als Wim dat telefoontje krijgt van zijn vrouw, checkt hij meteen de app van de beveiligingscamera op zijn telefoon. 'Tot mijn grote schrik zie ik hoe iemand bij ons via het raam naar binnenkruipt. Ik heb meteen de politie gebeld, die was er binnen vijf minuten, maar de inbreker was al weg. De politie heeft meteen buurtonderzoek gedaan.' Inbreker duidelijk herkenbaar in beeld Een dag later zijn er steeds meer dingen in huis die zij missen. 'Een oude iPhone, een fietscomputertje, een spaarpotje met kleingeld. De linnenkast is helemaal overhoop gehaald. De sieraden zijn op het bed gekiept en het goud en zilver is er tussenuit gehaald.' Op de beelden die Wim deelt op Facebook is de dader duidelijk herkenbaar in beeld. 'Ik heb deze videobeelden op mijn computerscherm met de telefoon gefilmd. De originele beelden zijn nog scherper, die liggen bij de politie.' 24.000 keer gedeeld op Facebook De geschrokken bewoner wordt bedolven onder de reacties. Het bericht is op Facebook al 24.000 keer gedeeld. 'We krijgen veel reacties van mensen die ook het slachtoffer zijn van inbraak. Ze willen weten waar dit is en zijn benieuwd of het misschien dezelfde dader kan zijn.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52