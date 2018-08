VIDEO: Van der Werff geëmotioneerd: 'We zijn gewoon genaaid'

BAZEL - Vitesse-aanvoerder Maikel van der Werff was woedend na afloop van de wedstrijd Basel-Vitesse. En dan met name op scheidsrechter Siebert, die in de eerste helft een rode kaart trok voor Jake Clarke-Salter.

Tekst gaat verder na de video:

'We zijn echt genaaid door die rode kaart. Hij was echt zwaar onterecht. Het werd voor ons heel moeilijk daarna. We hebben alles op alles gezet, maar het zat er niet in.'

Van der Werff stond na die rode kaart woedend op het veld. 'Ja, want zo'n beslissing kun je niet terugdraaien. Je weet dat het moeilijk wordt met een man minder in zo'n groot deel van de wedstrijd. En het is ook nog eens een heel cruciaal moment, want twee minuten daarvoor gebeurt hetzelfde (bij ons, red.) aan de zijlijn en dan krijgen wij een vrije trap tegen.'

Excuses

Volgens de Vitesse-aanvoerder bood de Duitse scheidsrechter nog zijn excuses aan. 'Maar wat koop je daarvoor?'

'Geen moment minder'

Nu is Vitesse uitgeschakeld in de Europa League. 'Helaas wel, dit komt heel hard aan. Je wil Europees voetbal halen en het zat er duidelijk in. We zijn geen moment minder geweest dan deze ploeg, maar aan het eind sta je wel met lege handen. Zo simpel is het.'