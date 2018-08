Slutskiy boos, maar blij met vertoning Vitesse

BAZEL - Vitesse-coach Leonid Slutskiy is teleurgesteld over de uitschakeling van zijn ploeg in Europa. 'Het was een grote test, maar ik denk dat we er goed doorheen zijn gekomen.'

'Het hangt vandaag echt van die scheidsrechtersfout af. Het is een grote fout een verkeerde beslissing. Ik ben daar boos over. De Europa League is namelijk een serieuze competitie en het is een belangrijke wedstrijd. Het was een makkelijk moment om te zien en de scheidsrechter stond er heel dicht op. Ik weet niet waarom hij rood gaf, maar hij beslist onze toekomst in Europa.'

Hoewel Jake Clarke-Salter wat lomp inkwam, was rood misschien ook wat zwaar gestraft. Dat vond ook de Russische coach. 'Hij ging voor de bal en zag geen spelers. Je ziet het ook aan de reactie van Ajeti. Hij stond daarna meteen op en scoorde, binnen een minuut.'

'Geen tijd voor teleurstelling'

Toch zegt Slutskiy met opgeheven hoofd verder te kunnen. 'Dit was een serieuze test voor ons. We hadden in de heenwedstrijd een hoop kansen en zijn vandaag ook niet echt gebroken. Het is dus kin omhoog nu. Zondag moeten we al onze boosheid maar in de wedstrijd gooien.'