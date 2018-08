Moeder en zoon van familiedrama New York worden gecremeerd

De Amerikaan James Shields beroofde zijn ex-vrouw Linda en zijn zoontje Jimmy van het leven. Ook zijn huidige vrouw Saskia uit Rheden overleefde de schietpartij niet. De schutter pleegde naderhand zelfmoord.

Juridisch conflict over voogdij

De man en zijn ex-vrouw waren al jaren verwikkeld in een juridisch conflict over de voogdij van hun zoon. Linda Olthof was docente op hogeschool ArtEZ in Arnhem.

Het lichaam van de Rhedense is inmiddels ook in Nederland. Een woordvoerster van de familie liet eerder deze week weten dat ze bezig is met het regelen van de uitvaart. Die wordt besloten.

