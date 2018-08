Deel dit artikel:











'Droogte leidt niet tot extra schade op ecoducten' Foto: Google Streetview

ROZENDAAL - Ondanks de regen van de afgelopen week is het nog steeds droog in Gelderland. Bomen en struiken op de ecoducten over Gelderse snelwegen hebben het zwaar. Toch is Natuurmonumenten, dat het merendeel van de ecoducten beheert, niet bang voor blijvende schade. Voor vallende takken hoeven automobilisten dan ook niet te vrezen.

Op een ecoduct staan de bomen en andere beplanting in een betonnen bak, met minder ruimte voor hun wortels. Marjolein Koek van Natuurmonumenten beaamt dat de natuur op de ecoducten droog is, maar zorgen maakt zij zich niet: 'Wij verwachten dat de natuur zich daar uit zichzelf herstelt. Net als op de rest van de Veluwe.' Dat de planten en bomen op een ecoduct staan is voor de organisatie geen reden om ze extra te verzorgen: 'Extra water geven doen we nergens en dus ook niet op de ecoducten', aldus Koek. Rijkswaterstaat: geen extra controles De bomen aan de rand van de ecoducten zijn de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. 'Er zijn veel bomen die hebben geleden onder de droogte, net als bij u in de tuin', zegt een woordvoerder. 'Maar pas volgend voorjaar kunnen we zien of er schade is aan die bomen.' Volgens Rijkswaterstaat zijn de bomen in de 'winterstand' gegaan vanwege de droogte. 'We verwachten dat veel bomen het in het voorjaar gewoon weer gaan doen. Bomen die toch dood blijken te zijn, gaan we vervangen.' Het verkeer dat onder de ecoducten rijdt hoeft niet bang te zijn voor vallende bomen of takken, aldus Rijkswaterstaat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52