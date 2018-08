Vitesse uitgeschakeld in Europa na kleine nederlaag in Basel

EINDSTAND FC BASEL - VITESSE: 1-0

90+3': Afgelopen. Het Europese avontuur van Vitesse stopt hier.

90': Er komen nog drie minuten bij.

87': Een vrije trap van Büttner gaat nog over het doel.

81': Sere Die probeert het nog eens met een schot, maar weer ligt Eduardo in de weg.

80': Van Bergen krijgt ook nog tien minuten bij Vitesse. Hij komt voor Roy Beerens.

78': Vitesse probeert nog iets van een slotoffensief te forceren, maar de deur bij Basel blijft dicht.

75': Kans voor Stocker, maar hij ziet zijn schot gekeerd worden door Eduardo. Uit de daaropvolgende hoekschop volgt nog een prima schot van Frei, maar die bal gaat over.

71': Matavz gaat van het veld. Darfalou krijgt nog 20 minuten.

68': Het spel valt een beetje dood. Vitesse kan niet echt meer en Basel hoeft niet meer.

61': Foor probeert het eens zelf, zijn schot gaat maar net over.

53': Thelander blundert enorm als hij de bal inlevert bij Zuffi, maar de middenvelder komt niet voorbij Eduardo, die een uitstekende verdedigende actie in huis had.

51': Vooralsnog is Ricky van Wolfswinkel weinig in het spel voorgekomen. Al heeft hij dat ook niet echt nodig. En zijn ploeg lijkt ook wel redelijk veilig.

46': We zijn weer begonnen. Vitesse's plaaggeest Ajeti is gewisseld.

45+4': Rust. De Vitesse-supporters proberen maar positief te blijven.

45+2': Basel rekt wat tijd bij de hoekschoppen, tot woede aan Arnhemse zijde.

45': Nog vier minuten extra in deze eerste helft.

41': Ajeti is een plaaggeest voor Vitesse vandaag, nu wordt hij weer alleen op de keeper gestuurd, maar na een schot over, mikt de aanvaller nu naast.

40': Nu wordt Serero neergelegd en die lijkt veel pijn te hebben. Maar uiteindelijk staat de Zuid-Afrikaan gewoon op.

36': Weer een enorme kans voor Ajeti, maar nu jaagt hij de bal hoog over het doel.

29': GOAL! De opdracht wordt nu bijna onmogelijk voor Vitesse. Uit een hoekschop kopt Ajeti de bal binnen: 1-0.

28': Na de rode kaart is er gewisseld bij Vitesse. Matus Bero is eraf gehaald, Thelander komt erin.

27': ROOD! Vitesse moet met 10 man verder, want Serero speelt een bal wat ongelukkig terug. Clarke-Salter probeert het te redden met een hoge tackle. Scheidsrechter Siebert vindt het rood waard.

25': Even een drinkpauze, want het is warm in Basel.

24': Weer een grote kans voor de thuisploeg. Fabian Frei mag zomaar doorlopen, maar schiet de bal in het zijnet.

22': Geoffroy Serey Die speelde niet in de heenwedstrijd door een blessure. Maar de middenvelder speelt nu wel en voegt daadwerkelijk wat toe aan het elftal. Het is een sterke voetballer met een goede techniek.

17': En daar was een goede kans voor Vitesse. Bero kopt de bal bijna raak uit een hoekschop, maar uiteindelijk net naast.

15': Daar was bijna de 1-0 van Basel. Stocker probeert het met een omhaal, maar ziet Clarke-Salter zijn bal stoppen.

11': Daar was bijna die counter. Ajeti wordt diep gestuurd, maar Maikel van der Werff blokkeert met een uiterste inspanning een doelpoging.

9': Ook nu heeft Vitesse, tot zover, in de eerste helft de touwtjes in handen. Basel loert op de counter.

5': Voor hem geldt maar één opdracht vandaag. In ieder geval geen doelpunt tegen krijgen.

1': We zijn begonnen.

19.59 uur: En hier is de man die vorige week zo belangrijk was voor zijn ploeg. Ricky van Wolfswinkel moet vandaag in ieder geval niet scoren, wil Vitesse een goede kans maken om door te gaan.

19.58 uur: Daar zijn de beide ploegen.

19.54 uur: De sfeeracties moeten de rest van het stadion een beetje verbloemen. Het is behoorlijk leeg.

19.50 uur: Aan het hoofd van Thomas Bruns is wel te zien wat hij van zijn plaats op de bank vindt.

19.45 uur: Alexander Büttner is ook vanavond onderdeel van de 'beste linkerkant van de eredivisie', zoals hij en Bryan Linssen het noemen.

19.40 uur: Vorige week miste hij wat grote mogelijkheden op een doelpunt, dat kwam Vitesse duur te staan. Kan Tim Matavz het vandaag wel doen voor Vitesse?

19.35 uur: Het ijsberen is weer begonnen.

19.30 uur: Zullen zij na 90 minuten, of misschien wel 120, nog zo vrolijk zijn?

19.27 uur: Nu komt ook de rest van de selectie het veld op, onder luid applaus aan de ene kant en luid gejoel aan de andere kant.

19.25 uur: De eerste spelers staan op het veld. Eduardo en Raimond van der Gouw worden toegezongen. Pasveer wordt overgeslagen...

19.20 uur: Maar ook bij Basel hebben ze er wel zin in.

19.15 uur: In het uitvak van Vitesse wordt ook nog goed gefeest. De vlag mag natuurlijk niet ontbreken.

19.10 uur: Overigens was het in de stad ook wel gezellig vanmiddag. Nog niet heel druk, maar dat kwam later goed.

Zie ook het video-item dat over de supporters in Basel werd gemaakt:

19.05 uur: En zo kan het natuurlijk ook. De Vitesse-supporters drinken samen met de Basel-supporters een biertje.

19.01 uur: En de opstelling van FC Basel. Met Van Wolfswinkel in de spits.

18.59 uur: Niet alleen voor het stadion wordt gezongen. Ook in de bus vanuit de stad naar het stadion is het een feestje.

Video: Jesper Stoffelen

18.55 uur: De opstelling van Vitesse kent geen verrassingen. Dezelfde namen als afgelopen zondag, toen de Arnhemmers met 5-1 wonnen van FC Groningen.

Opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.

18.52 uur: Voor het stadion staan de Vitesse-supporters alweer flink te zingen.

18.50 uur: Vanavond moet Vitesse in dit stadion proberen een doelpunt te maken. Er komen ongeveer 12.000 bezoekers, dat betekent dat het St. Jakob-Park voor maar éénderde gevuld is.

18.45 uur: Vorige week was Ricky van Wolfswinkel de grote man in Arnhem. De oud-Vitesse spits maakte in de blessuretijd de belangrijke 0-1 voor Basel.

Foto: Broer van den Boom