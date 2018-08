Rozet zoekt gastvrouwen/heren voor de zelfservice uren

ARNHEM - .

Vanaf dit najaar verruimen we onze openingstijden, waardoor de bieb van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 8.30 uur geopend is. Tot 11.00 uur zijn dan de zogenaamde zelfservice-uren. Bezoekers kunnen tijdens deze uren gebruikmaken van alle faciliteiten van de bieb. Veel klanten kunnen hun weg goed vinden, maar er zijn ook bezoekers die daarbij hulp nodig hebben. Dat is één van de belangrijke taken van de gastheer/vrouw. Lid worden of geholpen worden met bibliotheek inhoudelijke vragen kan tijdens deze uren niet.

Wat worden je taken?

Als gastvrouw/gastheer verwelkom je onze gasten en maakt hen wegwijs in de bibliotheek. Je geeft een klant bijvoorbeeld uitleg over het leenproces, gebruik van apparatuur, of je maakt hem wegwijs in de bibliotheek. Daarnaast lever je een bijdrage aan het op orde houden van de collectie en de presentaties.

Wat vragen wij van je?

* Je hebt affiniteit met mensen, media, cultuur en erfgoed

* Je bent representatief en gericht op de bezoekers

* Je bent minimaal 2 x 4 uur per week beschikbaar van 8.30 tot 12.30 uur.

Wat bieden wij je?

* Een plezierige en inspirerende omgeving met boeiende gasten van jong tot oud

* Samenwerking met andere vrijwilligers

* Een gratis abonnement van de bibliotheek gedurende de periode dat je vrijwilligerswerk uitvoert

* Kerstattentie

* Reiskostenvergoeding

Lijkt u dit wat? Laat hieronder uw reactie achter!