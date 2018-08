A50 weer vrij na ongeval met 3 auto's

WIJCHEN - Op de A50 richting Oss zijn donderdagmiddag ter hoogte van Wijchen drie auto's op elkaar gebotst. Vanwege het ongeval was de rijbaan enige tijd afgesloten. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid.

Ter hoogte van knooppunt Ewijk werd het verkeer richting Den Bosch omgeleid via de A73 en A326. Voor de plek van het ongeval stond op het hoogtepunt zo'n 7 kilometer file.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Er is zeker één gewonde gevallen. Rond 18.20 uur meldde de ANWB dat de weg weer vrij was.