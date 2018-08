Muzikale droom najagen in New York en Barcelona: deze broer en zus doen het

Broer en zus verlaten het nest om hun droom na te jagen. De getalenteerde Tadjiro gaat eind deze week richting New York, om daar aan het conservatorium zijn muziekskills verder te ontwikkelen. Vier jaar lang zal hij er in the Big Apple keihard aan moeten trekken.

Drie weken na hem gaat Ischico richting Barcelona, om piano te studeren. Want daar is een goede pianodocent, vertelt zij. Muziek is hen door hun ouders met de paplepel ingegoten. Zij werden altijd gemotiveerd hun muzikale droom waar te maken, zeggen vader Jurjen en moeder Nasrin.

Kijk hier een video over de muzikale broer en zus:

